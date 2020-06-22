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"Цілий світ бачив, що трапилось вчора": Сетьєн жорстко розкритикував суддів, які працювали на матчі Реала

16:01 - Читать на русском
"Цілий світ бачив, що трапилось вчора": Сетьєн жорстко розкритикував суддів, які працювали на матчі Реала
Кіке Сетьєн / Marca

Головний тренер Барселони Кіке Сетьєн залишився незадоволеним роботою суддів у поєдинку 30-го туру Ла Ліги Реал Сосьєдад – Реал Мадрид.

84’ Мікель Меріно
 
Серхіо Рамос 50’
Карім Бензема 71’
50’ Серхіо Рамос
71’ Карім Бензема
84’ Мікель Меріно

"Є речі, які ми не можемо контролювати. І це не залежить від нас. Нам просто потрібно вигравати. Щодо вчорашнього матчу – цілий світ бачив, що трапилось, кожен розсудить це по-своєму.

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VAR – це інструмент, який ми маємо, і який може зробити нас кращими. Але ми повинні використовувати його, і мати чіткіше бачення реальності. Цілком зрозуміло, коли запитують, чому одні дії переглядаються, а інші – ні. Це може призвести до думки про те, що він не використовується належним чином", – наводить слова Сетьєна Marca.

Нагадаємо, арбітр прийняв декілька сумнівних рішень у матчі Реал Сосьєдад – Реал, скасувавши гол Янузая та призначивши неочевидний пенальті за фол на Вінісіусі. Додамо, що мадридці в підсумку святкували перемогу (2:1).

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Теги
Іспанія Кіке Кіке Сетьєн Арбітри Відеоасистент арбітра (VAR) Реал Сосьєдад - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
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