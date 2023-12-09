Жирону, за яку виступають Віктор Циганков і Артем Довбик, почали активно порівнювати з Лестером сезону 2015/16, коли "лиси" стали чемпіонами АПЛ.

"Нас часто порівнюють з Лестером. Вони пройшли неймовірно важкий шлях. Ймовірно, у Ла Лізі він ще складніший, оскільки тут на чемпіонство претендують одразу три клуби з зірковим підбором футболістів та великим трансферним бюджетом.

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На Лестер ми можемо дивитися як на ілюзію, або як на приклад. Ми повинні насолоджуватися грою нашої команди. Ми граємо добре та згодом побачимо, чи боремося ми за титул", – цитує президента Жирони видання Diari de Girona.

Варто зазначити, Лестер завоював "золото" англійської Прем'єр-ліги за підсумками сезону 2015/16. Тоді команда Клаудіо Раньєрі випередила Арсенал, який фінішував другим, та Тоттенхем, що закінчив сезон на третій сходинці.

Нагадаємо, Жирона Віктора Циганкова і Артема Довбика посідає другу сходинку турнірної таблиці Ла Ліги. Після 15 зіграних матчів підопічні Мічела мають у своєму активі 38 балів.

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