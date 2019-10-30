"Ціль – вихід в УПЛ через 5 років", – епатажна Ірина Морозюк поділилася амбіціями свого аматорського клубу

Ірина Морозюк, яка нещодавно стала президентом аматорського клубу Ліон зі Львова, розповіла про перспективи свого футбольного проекту.

"Спонсори можуть виділяти гроші на аматорський футбол, наприклад, щоб їх відмивати. Це жарт. Я буду все продумувати і знатиму, до кого йду.

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Це буде у Львові, Києві, може, ще якісь міста. Хочу створити проект і подивитися, як воно буде. Плани – через п'ять років ми будемо в УПЛ, будемо першим проектом, який так зробить, зламаємо систему", – розповіла дружина екс-капітана Динамо Миколи Морозюка YouTube-каналу Бомбардир.

Нагадаємо, Ірина Морозюк офіційно стала президентом Ліона 26 жовтня. Наразі львіський клуб виступає в чемпіонаті України серед аматорів.

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