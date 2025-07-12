Захисник Шахтаря Марлон прокоментував другий прихід до українського гранда, розповів про мрії та цілі у складі "гірників".

– Через 3,5 роки ти повертаєшся до Шахтаря. З якими емоціями та думками ти прибув у розташування команди?

– Ще коли я пішов, я вже розумів, що цикл не завершився. Тож сьогодні повернутися, побачити хлопців, зустрітися з усіма, з ким спілкувався раніше, для мене дуже важливо й приємно.

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– Наскільки тепло пройшла твоя перша зустріч з товаришами по команді, з персоналом клубу, з тренерським штабом, з керівництвом? Чи сумував ти за цими людьми?

– Справді, як я вже сказав, це приємно. І чудово знову їх побачити та обійняти. І це все має для мене велике значення. Я дуже щасливий тут і сподіваюся ще рік жити в цій атмосфери поваги та тепла.

– Як змінився Марлон за ці 3,5 роки як гравець?

– Ми завжди зберігаємо суть, звісно. Є зміни як людини, як гравця, але суть та сама. Менталітет дозріває та змінюється, але завжди на краще.

– Чи стежив ти протягом всього цього часу за Шахтарем? Якщо так, то що можеш сказати про нинішню команду, про виступи Шахтаря?

– Я стежу, і завжди приємно їх бачити, спостерігати за ними. Бачу зростання кожного: Бондаря, Бондаренка, Судакова. Завжди помітне лідерство та якість Матвієнка та інших бразильців у команді.

Стежив за всіма змінами, бачу прогрес, і радий бути тут. Я вдосконалювався в ігровому плані, тому радий тепер приєднатися до цих процесів.

– З ким протягом всього цього часу ти підтримував зв'язок? Про що спілкувалися?

– Я кілька разів говорив з Судаковим. Я навіть написав Бондарю та трохи побалакав з Тарасом – хоч і поверхнево, але щиро.

– Зараз у команді чимало молодих бразильських гравців, і наразі ти є найдорослішим. У зв'язку з цим фактом, яку відповідальність ти несеш та бачиш перед собою?

– Відчуття дивні, бо раніше я був наймолодшим, коли йшов звідси, мені було 25-26, іншим по 33-34. І ось тепер ти можеш стати найстаршим у команді. Це навіть кумедно, але ми розуміємо відповідальність. Ми усвідомлюємо важливість цього. Але, звісно, все з легкістю та професійною віддачею на полі, щоб допомагати команді.

– Свого часу ти грав разом з Ардою Тураном у Барселоні, зараз ти будеш тренуватися під його керівництвом. Що можеш сказати про це?

– Життя дуже динамічне, а футбольний світ такий малий. І ми можемо це прожити за 10 років. Колись ми разом були на полі як гравці, а тепер він тренер і я знову з ним. Як я завжди кажу, світ футболу дуже малий. Чекаю нового досвіду.

– Які мрії та цілі ти маєш разом з Шахтарем?

– Я завжди прагну завойовувати титули, і тут не може бути інакше. Зосереджуся на найкращому для Шахтаря, щоб виграти багато титулів, дасть Бог, – сказав Марлон в інтерв'ю "гірникам".

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