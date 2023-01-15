"Мудрик – копія Мбаппе. Цікаво буде стежити за ним і спостерігати його гру в команді вищого рівня.

Обіцянка Челсі і шантаж Шахтаря – журналіст пояснив, чому Мудрик "зрадив" Арсеналу

Його рівень і перспектива не можуть підлягати сумнівам і викликати запитання", – цитує Луческу журналіст Емануель Рошу на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, напередодні Челсі неочікувано знову вступив у переговори щодо Мудрика і перебив пропозицію Арсенала (70 млн євро + 20 млн бонусів), збільшившии суму додаткових виплат до 40 мільйонів. Як наслідок, і футболіста, і Шахтар влаштували запропоновані Челсі умови.

Мудрик і Циганков подають приклад Довбику та ще чотирьом топ-талантам – що відбувається?