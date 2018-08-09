Цихмейструк: Брага – фаворит, але Вернидуб може запалити Зорю

Екс-хавбек збірної України, а зараз телеексперт Едуард Цихмейструк поділився очікуваннями від матчу 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Зоря – Брага.

"Думаю, ніхто не стане заперечувати, що у протистоянні Зоря – Брага фаворитом вважається португальська команда. Добре це чи погано, покажуть самі матчі та їх кінцевий результат.

Вернидуб: Брага була б серед лідерів в УПЛ

Мені складно сказати, чому зараз не все виходить у Зорі, хоча і не пригадаю, щоб луганці починали сезон з місця в кар'єр. Прем'єр-ліга і Ліга Європи – два різних змагання. А враховуючи, що Зоря – це тренерська команда, Юрій Вернидуб зможе знайти такі слова, щоб запалити свій колектив, аби у нього вистачило функціональної готовності. А її має вистачити, якщо луганці мріють потрапити в груповий раунд турніру", – цитує Едуарда видання Команда 1.

Нагадаємо, матч Зоря – Брага відбудеться сьогодні, 9 серпня, в Запоріжжі. Початок о 21:30.

Зоря – Брага: анонс матчу кваліфікації Ліги Європи