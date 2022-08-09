Нещодавно Козловський закликав віддати права на трансляцію матчів УПЛ загальнонаціональним каналам, розкритикувавши Setanta Sports, яка планує показувати поєдинки у сезоні 2022/23. На його думку, сума, яку отримають клуби (менше 100 тисяч доларів), є жалюгідною.

Пропозиція Setanta: УПЛ розкрила подробиці трансляцій матчів чемпіонату України

"Згоден, що канали "Футбол" – це було не таке вже й велике зло, як про них говорили. Тепер, коли каналу не стало, ми побачили справжній рівень українського футболу, а, відтак, дізнались його справжню ринкову вартість.

У нас є команди, які не мають ні власної тренувальної бази, ні футбольної школи. І є й такі, що тренуються поруч з курми. Я розумію, що з такими клубами нам багато грошей не запропонують. Але ці клуби, не маючи власного стадіону, грають в УПЛ і кажуть, що 94 тисячі доларів за права на трансляції – це божа благодать. Можливо, це для них так і є, і цих грошей вистачає, аби закрити оренду тренувального поля в селі Кукуєво.

Якщо ми, клуби та президенти, і надалі будемо поводитися як щасливі собачки, та будемо виляти хвостиком кожного разу, коли у наш бік кидають обгризену кістку, то так до нас і будуть ставитися. Така і буде наша ціна.

Я за Рух можу сказати. Ми збудували Академію, яка входить у десятку найкращих в Україні, популяризуємо український футбол у Європі. До прикладу, міжнародний турнір COTIF в Іспанії, на який нещодавно їздили наші юніори, обійшовся клубу в 70 тисяч євро. А таких турнірів, де грають наші вихованці, 50 на рік.

Тепер ви розумієте, чому Рух не влаштовують 94 тисячі доларів від телетранслятора? Та цих грошей не вистачить навіть, щоб прогодувати всіх наших дітей в Академії! Я вже мовчу про якісь інші витрати. Так, наша основна команда поки не хапає зірок з неба, але все тільки починається. Рим теж не за один день будували.

Нехай вже краще в УПЛ грає 10 команд, але таких, що знають собі ціну. І не тільки грають, а й будують футбол, а не чекають подачок з панського столу, поки впаде кістка, щоб її обгризти і обсмоктати", – цитує Козловського офіційний сайт Руха.

Нагадаємо, сезон 2022/23 стане для львівського клубу вже третім в елітному дивізіоні чемпіонату України. Попередню кампанію, яка була припинена достроково, Рух завершив на 11-му місці УПЛ.

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