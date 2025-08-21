Хавбек команди Арне Слота Стефан Байчетіч близький до зміни команди. Як повідомляє журналіст Маттео Моретто, інтерес до футболіста Ліверпуля проявляє Жирона українців Віктора Циганкова і Владислава Крапивцова.

Партнер Циганкова офіційно став гравцем Наполі – Реал отримає серйозну суму

Враховуючи ситуацію в складі Ліверпуля, іспанському півзахиснику буде вкрай тяжко виграти боротьбу за місце в основі, де за позицію в центрі поля Байчетіч конкурує з Гравенберхом, Мак Алістером, Собослаєм та Ендо. Пріоритетом для самого Байчетіча є повернення до Іспанії, але інтерес до нього виявляють також клуби з Португалії та Італії.

Байчетіч другу половину минулого сезону провів в оренді у Лас-Пальмасі, за який провів 14 матчів та відзначився 1 голом. Transfermarkt оцінює Байчетіча в 9 мільйонів євро. Контракт гравця з Ліверпулем чинний до 2027 року.

Асист Циганкова та сейви Крапивцова не врятували Жирону – Райо Вальєкано знищив каталонців у матчі-відкритті Ла Ліги