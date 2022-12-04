"Як я прокоментую чутки щодо можливого переходу Циганкова до ПСВ в якості заміни Коді Гакпо, який виблискує на ЧС в складі Нідерландів? Для мене це буде несподіванка. Я не дуже вірю чуткам, тому що не було розмов в нідерландських медіа та з боку ПСВ про цей трансфер. Дуже важко буде замінити Гакпо.

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Вітя багато пропускає через травми, на що в першу чергу звертають увагу клуби. Місцеві добре знають про його якості. Цей чемпіонат був би дуже цікавим для нього. Він може по-новому розкритися, бо в Динамо він втратив декілька років. Йому потрібен трамплін для переходу в сильний чемпіонат. Таким трампліном може стати ПСВ. Але якщо за Циганкова проситимуть великий цінник, це може відлякати такий клуб, як ПСВ.

Хто може стати потенційним конкурентом Циганкова в Ейндховені? Це може бути Єспер Карлссон (АЗ), за яким стежить ПСВ. Він добре проявив себе у Нідерландах та не потребуватиме часу на адаптацію. В Ейндховені підростає 19-річний Йоан Бакайоко, який добре себе показує. Тому для мене чутки навколо Циганкова виглядають нелогічними", – сказав Левченко в інтерв'ю виданню Український футбол.

Нагадаємо, у поточному сезоні Циганков провів за Динамо 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 голів і віддав 6 асистів. Його контракт з киянами спливає влітку 2023 року. Transfermarkt оцінює гравця у 25 млн євро.

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