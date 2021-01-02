Вінгер Динамо Віктор Циганков став ще одним представником киян, який зацікавив Мілан.

Мілан має намір підписати щонайменше одного вінгера, аби покращити свої шанси на Скудетто у поточному сезоні.

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Посередники запропонували клубу трансфер Віктора Циганкова, повідомляє Calciomercato. Однак, серйозною перешкодою може стати сума, яку Динамо хоче отримати за свого вінгера – 35 млн євро. Поки невідомо, чи буде Мілан робити спроби підписати українця.

До слова, Циганков провів 19 матчів у поточному сезоні у складі Динамо, записавши до свого активу 10 голів та 3 асисти.

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