Циганкова запропонували Галатасараю

До півзахисника Динамо Віктора Циганкова знову проявляють інтерес турецькі клуби.

Скаутська служба Галатасарая уважно стежить за грою динамівця Віктора Циганкова, повідомляє турецький портал Fotomac.

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За інформацією джерела, півзахисник Динамо був запропонований скаутами стамбульців головному тренеру команди Фатіху Теріму як посилення правого флангу. Відзначається, що наставник Галатасарая найближчим часом перегляне звіти про Циганкова, після чого ухвалить рішення щодо гравця.

Відзначимо, що 22-річний хавбек у нинішньому сезоні зіграв за Динамо 14 матчів в УПЛ, в яких забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

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