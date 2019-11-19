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Циганкова запропонували Галатасараю

11:34 4146 Читать на русском
Циганкова запропонували Галатасараю
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

До півзахисника Динамо Віктора Циганкова знову проявляють інтерес турецькі клуби.

Скаутська служба Галатасарая уважно стежить за грою динамівця Віктора Циганкова, повідомляє турецький портал Fotomac.

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За інформацією джерела, півзахисник Динамо був запропонований скаутами стамбульців головному тренеру команди Фатіху Теріму як посилення правого флангу. Відзначається, що наставник Галатасарая найближчим часом перегляне звіти про Циганкова, після чого ухвалить рішення щодо гравця.

Відзначимо, що 22-річний хавбек у нинішньому сезоні зіграв за Динамо 14 матчів в УПЛ, в яких забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Фатіх Терім Фатіх Терім Галатасарай Галатасарай Трансфери Динамо Київ Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо
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