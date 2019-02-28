Циганков у юнацькому віці отримав пропозицію з Шахтаря, а також від клубів Німеччини та Австрії

Віце-капітан Динамо Віктор Циганков міг покинути київський клуб ще коли був підлітком.

Про це розповів заступник директора академії "біло-синіх" Володимир Жаріков.

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"Якщо говорити з точки зору того, що когось хотіли переманити інші клуби – це Циганков. Бігали європейські клуби, пропонували в Німеччину, в Австрію поїхати. Але у нього батько – колишній футболіст, і теж у нас працював. І сам Вітя казав, що хоче тільки в Динамо грати. Він не піддавався на всі ці перемовини.

Навіть коли Шахтар пропонував. Він сказав, що бачить тільки Динамо. Ті самі хлопці Шепелєв та Миколенко теж бачили себе лише у формі Динамо", – розповів представник Динамо для FootballHub.

Нагадаємо, матч проти Зорі у понеділок став 100-м для Віктора у футболці киян.

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