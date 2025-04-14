Після 31-го туру Жирона ускладнила собі завдання збереження прописки в Ла Лізі. Команда не виграє уже 9 матчів поспіль (з яких три останні програла). В останньому турі каталонці не дали собі ради з Осасуною (1:2). У старті "біло-червоних" вийшов Віктор Циганков, який віднайшов свою гру під кінець першого тайму. Попри це, наставник Жирони Мічел на старті другої половини зустрічі вирішив зняти українця і випустити найдорожче придбання в історії клубу – Ясера Аспрілью. В результаті колумбієць зумів відквитати один гол.

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Що ж до несподіваної заміни українця, то Мічелу довелося пояснювати своє рішення на післяматчевій прес-конференції. За версією наставника, українця турбував біль у шлунку. Нагадаємо, що попередній матч проти Алавеса (0:1) вінгер розпочинав із лави запасних.

В діаметрально протилежній частині турнірки перебуває мадридський Реал, якому вдалося реабілітуватися перед власними фанатами за погром на Емірейтс від Арсенала (0:3). "Бланкос" на виїзді мінімально переграли Алавес (1:0) завдяки пострілу Камавінги. Півгодини столичним зіркам довелося грати в меншості – на 38-й хвилині Кіліан Мбаппе врізався у ногу Антоніо Бланко, після чого побачив перед собою червоне світло. На 70-й хвилині склади вирівнялися, коли арбітр вилучив Ману Санчеса за схожий фол на Вінісіусі. Детальніше про це і не тільки дивіть у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".

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