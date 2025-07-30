Контрольний матч

Жирона – Алавес – 1:0

Гол: Аспрілья, 41

Жирона здобула перемогу в четвертому контрольному матчі літа. Команда Мічела обіграла Алавес завдяки голу Ясера Асприльї в кінці першого тайму. Гольову передачу колумбійцю зробив новачок Жирони Уго Рінкон, а передасист новачкові віддав Віктор Циганков.

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До слова, Владислав Крапивцов і Циганков вийшли на поле в стартовому складі. На 35-й хвилині українському вінгеру тривалий час надавали медичну допомогу – один з гравців Алавеса в'їхав у Віктора підкатом ззаду. Проте, Циганков зміг продовжити гру і завершити перший тайм.

У перерві Мічел зробив 8 замін – серед інших поле покинули обидва українці.