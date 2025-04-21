Циганков знову в основі – Жирона та Бетіс оголосили стартові склади на матч Ла Ліги
Жирона у рамках 33-го туру Ла Ліги 2024/25 приймає Бетіс. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 33-го туру Ла Ліги 2024/25 між Жироною та Бетісом розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Віктор Циганков потрапив у основний склад каталонців, а голкіпер Владислав Крапивцов залишився в запасі.
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Стартові склади
Жирона: Гассаніга – Франсес, Крейчі, Блінд, Гутьєррес – Циганков, Еррера, Артур, Іван Мартін, Аспрілья – Данджума
Запасні: Крапивцов, Хуан Карлос, Давід Лопес, Хуанпе, Яакобішвілі, ван де Бек, Ромеу, Соліс, Місехой, Стуані, Порту, Міовскі
Бетіс: Адріан – Руйбаль, Бартра, Натан, Перро – Джонні, Форналс – Антоні Іско, Еззалзулі – Кучо
Запасні: Гільєрмо Фернандес, Вієтес, Менді, Сабалі, Бельєрін, Альтіміра, Карвалью, Ло Чельсо, Хусус Родрігес, Бакамбу
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