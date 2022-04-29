"У Циганкова невеличке ушкодження. Але можу вас запевнити, що до матчів національної збірної він буде готовий. Ушкодження він отримав на тренуванні і, як наслідок, займався за індивідуальною програмою.

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Але нічого серйозного там немає, і на зборах збірної України Віктор Циганков буде повноцінно готуватися до матчів команди Петракова. У збірній України на Віктора Циганкова ми маємо розраховувати", – поділився Циганик у програмі Циганик Live.

У сезоні 2021/22 Циганков зіграв за Динамо 25 матчів. Забив 11 голів (усі – в УПЛ). Його контракт з київським клубом розрахований до літа 2023 року.

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