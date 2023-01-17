Трансфер Віктора Циганкова з Динамо в Жирону має стати реальністю вже найближчим часом.

Жирона досягнула згоди щодо переходу Циганкова, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

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Контракт українця вже узгоджений, залишилось домовитись з Динамо, аби закрити угоду вже в січні замість безкоштовного переходу влітку.

Нагадаємо, Циганков виступає за першу команду Динамо з 2016 року (236 матчів, 94 голи, 64 асисти). Ігор Суркіс неодноразово намагався переконати зірку підписати новий контракт з клубом, але всі спроби президента зазнавали невдач.

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