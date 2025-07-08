Трабзонспор вже має у складі трьох українців – Данила Сікана, Олександра Зубкова та Арсенія Батагова. Турецький клуб може поповнитися свій склад ще одним.

Жирона розпочала збори без Циганкова і Крапивцова – наставник українців здивував новим образом (ВІДЕО)

Як повідомляє Taka Gazete, Трабзонспор контактував з Жироною щодо Віктора Циганкова. "Синьо-гранатові" готуються зробити пропозицію іспанському клубу. Зазначається, що можливою перешкодою до трансферу може стати те, що Циганков народився в Ізраїлі, але джерело не знає, чи досліджувало керівництво Трабзонспора реакцію спільноти. Турецький клуб розглядає можливість оренди українця з правом викупу.

До слова, раніше іспанська преса повідомляла, що Циганков є недоторканим і Жирона замислиться над його продажем лише, якщо отримає дуже привабливу пропозицію. Угода Віктора з іспанським клубом діє до 2027 року.

Забарний у ПСЖ: навіщо українець Парижу, які шанси потіснити конкурентів і як бути з росіянином Сафоновим?