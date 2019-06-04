Циганков зацікавив Галатасарай, – ЗМІ

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков потрапив до списку інтересів турецького Галатасарая.

Галатасарай готується до відходу свого нападника Генрі Оньекуру, чий контракт належить Евертону, повідомляє footnews.be.

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У зв'язку з цим стамбульці починають розглядати ряд кандидатів для посилення лінії атаки своєї команди. Серед гравців, які знаходяться у списку інтересів у турецького гранда, перебуває і вінгер Динамо Віктор Циганков.

Нагадаємо, раніше президент киян Ігор Суркіс говорив, що готовий продати Циганкова в топовий клуб, але хоче, щоб футболіст ще деякий час пограв за "біло-синіх".

Циганков став найкращим в УПЛ за системою гол+пас в сезоні 2018/19

В сезоні 2018/19 Циганков у складі київського Динамо забив 18 м'ячів і віддав 11 результативних передач в українській Прем'єр-лізі.