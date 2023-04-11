Циганков заступився за форварда Жирони, який його проігнорував у матчі з Барселоною
Вінгер Жирони Віктор Циганков лаконічно висловився щодо поєдинку 28 туру Ла Ліги проти "блаугранас" (0:0).
"Пишаюся своєю командою та чудовою роботою, яку ми провели на Камп Ноу, щоб завоювати ще одне очко. На крок ближчі до наших цілей", – написав українець в Instagram.
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Пізніше наш гравець додав сторі, на якому заступився за Таті Кастельяноса. Форвард отримав чимало хейту на свою адресу за епізод, коли він не реалізував вихід віч-на-віч з кіпером, проігнорувавши Циганкова.
"Я побачив багато хейту на адресу мого брата, і я шалено розчарований. Таті – перша людина, яка хоче тільки найкращого для команди. Я на 100% впевнений, що він дасть цьому клубу набагато більше. Ми всі вчимося на своїх помилках, але продовжуємо йти разом", – додав українець.
Віктор розпочав гру з Барселоною зі старту й загалом провів на футбольному полі 71 хвилину, допоки тренер не замінив його на Родріго Рікельме. Для 25-річного українця це був 9 поєдинок за Жирону (3 голи та 3 результативні передачі). Попереду у команди Циганкова дуель з Ельче 16 квітня.
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