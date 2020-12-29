Циганков запальним танцем привітав всіх з Різдвом

Вінгер Динамо Віктор Циганков активно проводить свою відпустку.

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков довів, що талановита людина талановита у всьому і презентував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagtam запальний музичний ролик, викладений у популярній китайської соцмережі TikTok.

"Все, чого я хочу від Різдва, це...", – підписав свій танцювальний шедевр футболіст.

Циганков став найрезультативнішим українським гравцем у 2019 році

ТікТок – китайська соцмережа, що дозволяє створювати короткі музичні відео, прямі ефіри і обмінюватися повідомленнями. У Китаї відома як Douyin. Створена у вересні 2016 року, сьогодні вона є основною відеоплатформою для коротких відео у Китаї і стає все популярнішою в інших країнах.