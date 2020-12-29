toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
СК ДНІПРО-1 АНГЛІЯ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Циганков запальним танцем привітав всіх з Різдвом

10:48 1114 Читать на русском
Циганков запальним танцем привітав всіх з Різдвом
Віктор Циганков / Фото з відкритих джерел

Вінгер Динамо Віктор Циганков активно проводить свою відпустку.

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков довів, що талановита людина талановита у всьому і презентував на своїй сторінці у соціальній мережі Instagtam запальний музичний ролик, викладений у популярній китайської соцмережі TikTok.

"Все, чого я хочу від Різдва, це...", – підписав свій танцювальний шедевр футболіст.

Циганков став найрезультативнішим українським гравцем у 2019 році

ТікТок – китайська соцмережа, що дозволяє створювати короткі музичні відео, прямі ефіри і обмінюватися повідомленнями. У Китаї відома як Douyin. Створена у вересні 2016 року, сьогодні вона є основною відеоплатформою для коротких відео у Китаї і стає все популярнішою в інших країнах.

blog_ava
Фонсека розповів про незвичний подарунок Ахметова – португалець планує використати його, коли здобуде трофей у Ромі
07:30
2235
Теги
Відеоновини Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
15
хв
Арсенал
16:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук