Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков відреагував на забитий м'яч Віталія Миколенка у складі Евертона.

Миколенко у своєму Instagram виклав світлини з матчу проти Брайтона, в якому українець забив свій перший гол на Гудісон Парк.

Гол Миколенка у відеоогляді матчу АПЛ Евертон – Брайтон – 1:1

"Перший гол на Гудісон Парк. Приголомшливі відчуття. Вболівальники як завжди були неперевершені", – поділився емоціями Миколенко. У коментарях екс-одноклубник Віктор Циганков висловив здивування через те, як Віталій забив – нерідною правою ногою.

Нагадаємо, що матч Евертон – Брайтон завершився нічиєю 1:1 – наприкінці гри Ешлі Янг зрізав м'яч у власні ворота.

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