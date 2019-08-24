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Циганков забив розкішний гол у першому матчі Михайличенка на чолі Динамо

21:38 488 Читать на русском
Циганков забив розкішний гол у першому матчі Михайличенка на чолі Динамо
Віктор Циганков / фото: Футбол 24

Півзахисник Динамо Віктор Циганков відзначився забитим голом у матчі 5-го туру УПЛ проти Олімпіка (1:1).

63’ Віктор Циганков
85’ Беньямін Вербіч
 
Сергій Політило 52’
Дмитро Гришко 69’
52’ Сергій Політило
63’ Віктор Циганков
69’ Дмитро Гришко
85’ Беньямін Вербіч

Циганков зрівняв рахунок на 62-й хвилині, завдавши потужного удару з-за меж штрафного майданчика. Як з'ясувалося пізніше, цей гол виявився останнім у звітному матчі.

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Завдяки цій нічиїй Олімпік набрав перше очко у поточнму сезоні, але залишився на дні таблиці. У Динамо 7 пунктів та третє місце.

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