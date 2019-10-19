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Циганков: За кілька років у Динамо буде і трофей, і Ліга чемпіонів

08:52 671 Читать на русском
Циганков: За кілька років у Динамо буде і трофей, і Ліга чемпіонів
Віктор Циганков / Фото з відкритих джерел

Півзахисник столичної команди Віктор Циганков під час зустрічі з уболівальниками розповів, як на команду впливає критика.

"Неприємно кожного разу читати про себе і команду, що ми не стараємось, що ніхто нічого не хоче. Та правда в тому, що команда дійсно старається. На кожне тренування ми приходимо не в тому настрої, щоб просто подуріти і не працювати. За нас вболіває багато людей, ми відповідаємо за них і повинні своєю грою показувати, що Динамо має завжди боротися за трофеї і грати у Лізі чемпіонів. Упевнений, що кожен уболівальник хоче цього, як і самі гравці.

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Я не можу сказати, що зараз у нас важкі часи... Просто багато молодих гравців, команда змінюється і тому потрібно терпіння і віра у футболістів і тренерський штаб. Ми хочемо більше за інших грати на високому рівні і завойовувати трофеї. Сподіваюсь, уболівальники трохи потерплять. У нас все вийде, і через кілька років у Динамо буде і трофей, і Ліга чемпіонів", – передає слова Циганкова під час зустрічі з уболівальниками Dynamomania.

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Нагадаємо, 18 жовтня, у конференц-залі стадіону імені Валерія Лобановського футболісти київського Динамо, що виступають за збірну України, зустрілись зі своїми прихильниками і відповіли на їхні питання. Захід ініціював фан-клуб Динамо.

До слова, у поточному сезоні 21-річний Циганков провів за Динамо 14 матчів, забив 4 голи і віддав 3 результативні передачі. Динамо після 10-ти турів йде на третьому місці в турнірній таблиці, набравши 20 очок. У наступному матчі кияни 20 жовтня вдома прийматимуть Олександрію. Початок матчу о 17:00.

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