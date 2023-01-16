"Циганков весь цей час перебував в Іспанії. Він виїхав, за нашою інформацією, за системою "Шлях". І це не фікція.

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Циганков з 29 жовтня 2022 року є засновником та єдиним кінцевим бенефіціаром БО "Благодійний фонд Циганкова". Вона зареєстрована у Львові.

Він привозить генератори. Це реально фонд, який щось робить у благодійному полі", – розповів Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Циганков підписав з Жироною контракт на 4 роки. Офіційно про це мають оголосити у понеділок, 16 січня.

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