Циганков, Яремчук, Марлос та ще 13 гравців, які дебютували у складі збірної України за Шевченка

До сьогоднішнього поєдинку проти Словаччини під орудою Андрія Шевченка готувалися одразу три потенційні дебютанти збірної України.
Свої перші поєдинки у складі нашої національної команди матимуть змогу провести Віталій Миколенко, Андрій Борячук та Мар’ян Швед, повідомляє прес-служба ФФУ.
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Усі дебютанти збірної України Андрія Шевченка
Воротар: Андрій Лунін;
Захисники: Едуард Соболь, Микола Матвієнко, Артем Шабанов, Микита Бурда;
Півзахисники: Євген Шахов, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Марлос, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Сергій Мякушко, Микола Шапаренко;
Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Юрій Коломоєць.
Нагадаємо, сьогодні збірна України зіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччини.
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