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Циганков, Яремчук, Марлос та ще 13 гравців, які дебютували у складі збірної України за Шевченка

19:55 417 Читать на русском
Циганков, Яремчук, Марлос та ще 13 гравців, які дебютували у складі збірної України за Шевченка
Циганков, Яремчук, Марлос та ще 13 гравців збірної, які дебютували за Шевченка

До сьогоднішнього поєдинку проти Словаччини під орудою Андрія Шевченка готувалися одразу три потенційні дебютанти збірної України.

Свої перші поєдинки у складі нашої національної команди матимуть змогу провести Віталій Миколенко, Андрій Борячук та Мар’ян Швед, повідомляє прес-служба ФФУ.

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Усі дебютанти збірної України Андрія Шевченка

Воротар: Андрій Лунін;

Захисники: Едуард Соболь, Микола Матвієнко, Артем Шабанов, Микита Бурда;

Півзахисники: Євген Шахов, Віктор Циганков, Володимир Шепелєв, Марлос, Віталій Буяльський, Олександр Андрієвський, Сергій Мякушко, Микола Шапаренко;

Нападники: Роман Яремчук, Артем Бєсєдін, Юрій Коломоєць.

Нагадаємо, сьогодні збірна України зіграє заключний матч Ліги націй проти Словаччини.

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Теги
Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко
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