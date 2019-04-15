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Циганков втретє поспіль визнаний найкращим гравцем туру в УПЛ

12:27 273 Читать на русском
Циганков втретє поспіль визнаний найкращим гравцем туру в УПЛ
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Вінгер Динамо Віктор Циганков був визнаний найкращим гравцем 24 туру УПЛ.

 
Віктор Циганков 74’
74’ Віктор Циганков

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що вінгер Динамо Віктор Циганков став найкращим гравцем 24 туру.

Маріуполь – Динамо – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Саме лідер киян відзначився переможним голом у виїзному поєдинку проти Маріуполя (1:0), в якому блискуче відіграв голкіпер азовців Рустам Худжамов.

Циганков вже втретє поспіль визнається найкращим гравцем туру в чемпіонаті України.

Теги
УПЛ Динамо Динамо Головне Віктор Циганков Віктор Циганков Маріуполь - Динамо
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