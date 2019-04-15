Циганков втретє поспіль визнаний найкращим гравцем туру в УПЛ

Україна — 14:05 186
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Молодь Динамо з героєм Циганковим, вдалий дебют Тете проти ніякої Зорі – підсумки 24-го туру УПЛ
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17-річний Шуранов підписав контракт з Нюрнбергом – українцем цікавилася Баварія та ще 3 клуби БундеслігиНімеччина — 10:17 5891
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Де Пена до переходу в Динамо провалив перегляди в трьох країнахУкраїна — 10:07 2520
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Лілль знищив ПСЖ – чемпіонство парижан знову відкладаєтьсяФранція — 14 квіт 3144
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