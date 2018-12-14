Циганков: Вся команда дуже незадоволена собою, виходили грати на перемогу

Вінгер Динамо Віктор Циганков прокоментував поразку від Яблонця в Лізі Європи (0:1), а також підбив підсумки групового етапу турніру.

"Вся команда дуже незадоволена собою. Всі виходили грати на перемогу, про недооцінку суперника або настрій відпустки не може бути й мови. Але у нас дуже багато чого не виходило в грі. В'язке поле, важко було встояти. Але це відмовки, їх завжди можна знайти – а я цього не хочу. Факт в тому, що завдання на сьогодні ми не виконали. Ми не зробили те, про що домовлялися в роздягальні.

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Більше позитиву чи негативу від Ліги Європи? Ми погано провели початок і кінець групового турніру. Звичайно, добре, що виграли три матчі поспіль в серединці і достроково посіли перше місце – це найголовніше.

Чесно кажучи, важко знайти якусь закономірність: в деяких матчах ми створювали більше моментів, але виграти не вдалося; а в інших – як з Ренном або Астаною на виїзді – навпаки, суперники тиснули, але ми забили свої м'ячі...

Домашній матч з Ренном найкращий у сезоні? Так, за змістом гри і результатом – однозначно. Це було після Шахтаря, коли ми хоч і поступилися, але показали, що можемо грати у футбол. З таким же настроєм підійшли до Ренна і, думаю, у нас все вийшло. І головне – видати гру, яка сподобалася вболівальникам.

Яка гра була найкращою особисто для мене? Думаю, все та ж з Ренном в Києві. Навіть попри те, що я тоді не забив, а тільки віддав дві гольові передачі. Але не щоразу ж забивати", – цитує Віктора Циганкова офіційний сайт УЄФА.

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