Новачок Жирони Віктор Циганков поділився емоціями від переходу в іспанський клуб.

"Привіт, фанати. Я реально щасливий бути тут. Побачимося, Жирона", – звернувся Циганков до фанатів свого нового клубу в твіттері.

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Додамо, що Віктор сьогодні офіційно став гравцем Жирони. Динамо отримає гарантовану компенсацію в розмірі 5 мільйонів євро, а також 50% від майбутнього продажу гравця.

Нагадаємо, Циганков виступав за першу команду Динамо з 2016 року (236 матчів, 94 голи, 64 асисти). Ігор Суркіс неодноразово намагався переконати зірку підписати новий контракт з клубом, але всі спроби президента зазнавали невдач.

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