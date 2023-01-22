Віктор Циганков вперше потрапив до заявки у статусі гравця Жирони. Проте головний тренер команди не лукавив і не випустив українця на поле. Нашому земляку ще потрібно набрати необхідні кондиції.

Драма команди Циганкова в Ла Лізі: пенальті на 90+10 та кінець унікальної серії – дебют українця відкладається

До того ж матч видався складним і драматичним. Жирона до останніх хвилин претендувала на те, аби продовжити безпрограшну серію в Ла Лізі до 8 матчів. Однак Вільяреал отримав подвійний подарунок у компенсований час. Перший пенальті господарі реалізувати не змогли, а от з другим проблем не виникло.