Циганков вперше на матчі у статусі гравця Жирони – відеоогляд поразки з двома пенальті у компенсований час
18:40 - Читать на русском
Вільяреал обіграв Жирону в рамках 18-го туру Ла Ліги (0:1). Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".
Сантьяго Буено 79’
79’ Сантьяго Буено
Віктор Циганков вперше потрапив до заявки у статусі гравця Жирони. Проте головний тренер команди не лукавив і не випустив українця на поле. Нашому земляку ще потрібно набрати необхідні кондиції.
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До того ж матч видався складним і драматичним. Жирона до останніх хвилин претендувала на те, аби продовжити безпрограшну серію в Ла Лізі до 8 матчів. Однак Вільяреал отримав подвійний подарунок у компенсований час. Перший пенальті господарі реалізувати не змогли, а от з другим проблем не виникло.
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