Циганков влітку може покинути Динамо – італійські клуби позмагаються за українця

Лідер Динамо Віктор Циганков зацікавив клуби з Італії. Про це повідомляє журналіст телеканалу "Футбол 1" Олег Ящук.

За словами журналіста телеканалу "Футбол" Олега Ящука, два італійські клуби зроблять усе, аби підписати хавбека Динамо під час літнього трансферного вікна.

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Головна перепона для трансферу Циганкова – висока ціна гравця. Динамо вимагає за Віктора щонайменше 20 млн євро. Попри це потенційні покупці не збираються відмовлятись від ідеї запрошення лідера киян.

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