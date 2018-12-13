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Циганков влітку може покинути Динамо – італійські клуби позмагаються за українця

20:50 804 Читать на русском
Циганков влітку може покинути Динамо – італійські клуби позмагаються за українця
Віктор Циганков / Соцмережі

Лідер Динамо Віктор Циганков зацікавив клуби з Італії. Про це повідомляє журналіст телеканалу "Футбол 1" Олег Ящук.

За словами журналіста телеканалу "Футбол" Олега Ящука, два італійські клуби зроблять усе, аби підписати хавбека Динамо під час літнього трансферного вікна.

Циганков потрапив у команду групового етапу Ліги Європи за версією FIFA

Головна перепона для трансферу Циганкова – висока ціна гравця. Динамо вимагає за Віктора щонайменше 20 млн євро. Попри це потенційні покупці не збираються відмовлятись від ідеї запрошення лідера киян.

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