Циганков влітку може покинути Динамо – італійські клуби позмагаються за українця

Ліга Європи — 21:49 2769
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Динамо програло вдома Яблонцю в останньому турі Ліги Європи
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Ліга Європи: Ренн здолав Астану і разом з Динамо вийшов у плей-офф, БАТЕ не пустив в 1/16 фіналу ПАОКЛіга Європи — 21:48 157
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Лунін може покинути Леганес – Реал розглядає варіант з орендою українця в інший клубІспанія — 21:33 237
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Генк Маліновського встановив унікальне досягнення у Лізі ЄвропиЛіга Європи — 21:06 445
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Ліга чемпіонів 2018/19: невдача Шахтаря, Англія йде без втрат, виступи українців – підсумки групового етапуЛіга чемпіонів — 20:39 1086
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