Півзахисник "синьо-жовтих" Віктор Циганков прокоментував перемогу над боснійцями у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року.

"Важка гра з хорошим, фізично сильним суперником. У першому таймі було складно знаходити якийсь простір та створювати якісь моменти.

"У збірної України було два хороші моменти і – два голи": захисник боснійців поскаржився на фатальне невезіння

Дякувати Богу, що у другому таймі зуміли забити, і гра трошки змінилася", – сказав Циганков у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу на виїзді здолала Боснію і Герцеговину і завдяки перемозі французів над фінами (2:0) пробилась у плей-офф відбору ЧС-2022. Циганков провів на полі 75 хвилин і був замінений на Олександра Зубкова.

Боснія – Україна: плей-офф відбору ЧС-2022 наш – воскресіння старих і зростання нових лідерів, загадка Петракова