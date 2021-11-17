Циганков вказав на переломний момент матчу з Боснією і Герцеговиною
Півзахисник "синьо-жовтих" Віктор Циганков прокоментував перемогу над боснійцями у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу 2022 року.
"Важка гра з хорошим, фізично сильним суперником. У першому таймі було складно знаходити якийсь простір та створювати якісь моменти.
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Дякувати Богу, що у другому таймі зуміли забити, і гра трошки змінилася", – сказав Циганков у коментарі каналу "Футбол".
Нагадаємо, збірна України у вирішальному матчі відбору на чемпіонат світу на виїзді здолала Боснію і Герцеговину і завдяки перемозі французів над фінами (2:0) пробилась у плей-офф відбору ЧС-2022. Циганков провів на полі 75 хвилин і був замінений на Олександра Зубкова.
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