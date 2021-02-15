Циганков визнаний найкращим гравцем України-2020
Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков виборов приз найкращому футболісту України 2020 року.
Лідер "біло-синіх" переміг у номінації премії Футбольні зірки України-2020.
Тайсон став найкращим легіонером УПЛ
Циганков у боротьбі за нагороду обійшов двох конкурентів. Позаду зірки Динамо опинився дует із Шахтаря – опорний хавбек Тарас Степаненко та атакувальний півзахисник Тайсон. Циганков переміг у голосуванні представників українських клубів. Кожен клуб УПЛ і ПФЛ мав три голоси – головного тренера, капітана команди та керівника клубної прес-служби.
Через пандемію коронавірусу цьогоріч церемонія нагородження відбулася в онлайн-форматі.
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