Півзахисник Динамо Віктор Циганков став гравцем року у київській команді.

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Опитування на офіційному сайті київського клубу, яке тривало рівно тиждень, завершилось 31 грудня. Як наслідок, лауреатом номінації став 23-річний віце-капітан Динамо Віктор Циганков. Він отримав 29% голосів респондентів.

Друге місце поділили між собою голкіпер Георгій Бущан та півзахисник Віталій Буяльський, які отримали по 13% голосів. Більше 10% мають також Микола Шапаренко, Віталій Миколенко та переможець минулорічного опитування Карлос Де Пена.

Голоси за найкращих динамівців розподілились наступним чином:

1. Віктор Циганков – 29%;

2. Віталій Буяльський, Георгій Бущан – 13%;

3. Микола Шапаренко – 12%;

4. Карлос Де Пена – 11%;

5. Віталій Миколенко – 10%;

6. Ілля Забарний – 4%;

7. Беньямін Вербич, Томаш Кендзьора – 3%;

8. Денис Попов, Жерсон Родрігес – 1%.

Нагадаємо, напередодні Циганкова було визнано також найкращим футболістом УПЛ за підсумками 2020 року.

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