Циганков визнаний найкращим гравцем Динамо у 2020 році – півзахисник більш ніж удвічі випередив конкурентів
Лідер київського клубу Віктор Циганков продовжує збирати нагороди.
Півзахисник Динамо Віктор Циганков став гравцем року у київській команді.
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Опитування на офіційному сайті київського клубу, яке тривало рівно тиждень, завершилось 31 грудня. Як наслідок, лауреатом номінації став 23-річний віце-капітан Динамо Віктор Циганков. Він отримав 29% голосів респондентів.
Друге місце поділили між собою голкіпер Георгій Бущан та півзахисник Віталій Буяльський, які отримали по 13% голосів. Більше 10% мають також Микола Шапаренко, Віталій Миколенко та переможець минулорічного опитування Карлос Де Пена.
Голоси за найкращих динамівців розподілились наступним чином:
1. Віктор Циганков – 29%;
2. Віталій Буяльський, Георгій Бущан – 13%;
3. Микола Шапаренко – 12%;
4. Карлос Де Пена – 11%;
5. Віталій Миколенко – 10%;
6. Ілля Забарний – 4%;
7. Беньямін Вербич, Томаш Кендзьора – 3%;
8. Денис Попов, Жерсон Родрігес – 1%.
Нагадаємо, напередодні Циганкова було визнано також найкращим футболістом УПЛ за підсумками 2020 року.
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