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Циганков відвідав матч Роми, яка цікавиться лідером Динамо

23:06 659 Читать на русском
Циганков відвідав матч Роми, яка цікавиться лідером Динамо
Віктор Циганков / фото: ФК Динамо

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков побував на матчі чемпіонату Італії між Ромою і Сассуоло, який завершився перемогою "вовків" з рахунком 3:1.

Фото з трибун римського Стадіо Олімпіко Циганков опублікував у сторіс на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Цікаво, що саме Рому італійські ЗМІ називають одним із головних претендентів на лідера киян.

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В нинішньому сезоні Циганков зіграв за Динамо 18 матчів в чемпіонаті України, в яких забив 9 голів та віддав 3 гольові передачі.

Італія18 турОлімпіко (Рим)

Рома - Сассуоло: Середа 26 грудня 2018

Рома
Матч завершено
3 : 1
Сассуоло
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Теги
Рома Рома Рома - Сассуоло Віктор Циганков Віктор Циганков Динамо Динамо Трансфери Динамо Київ
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