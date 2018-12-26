Циганков відвідав матч Роми, яка цікавиться лідером Динамо

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков побував на матчі чемпіонату Італії між Ромою і Сассуоло, який завершився перемогою "вовків" з рахунком 3:1.

Фото з трибун римського Стадіо Олімпіко Циганков опублікував у сторіс на своїй сторінці в соцмережі Instagram. Цікаво, що саме Рому італійські ЗМІ називають одним із головних претендентів на лідера киян.

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В нинішньому сезоні Циганков зіграв за Динамо 18 матчів в чемпіонаті України, в яких забив 9 голів та віддав 3 гольові передачі.