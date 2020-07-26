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Циганков відновлює сили після важкого сезону в компанії гарячої дівчини на турецькому узбережжі

08:55 - Читать на русском
Циганков відновлює сили після важкого сезону в компанії гарячої дівчини на турецькому узбережжі
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Хавбек Динамо Віктор Циганков відпочиває з красунею – в нього все прекрасно на любовному фронті.

Віктор Циганков похизувався фото зі своєю дівчиною в Instagram. Закохані відпочивають у Туреччині, де відновлюються від непростого сезону.

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Нагадаємо, Динамо завершило сезон УПЛ на другій сходинці. Кияни провели 45 матчів, а Віктор Циганков у футболці "біло-синіх" зіграв 27 поєдинків у чемпіонаті України, відзначившись 14 разів.

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Допис, поширений Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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Теги
Динамо Динамо Віктор Віктор Циганков Дівчата футболістів
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