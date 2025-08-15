У матчі 1-го туру чемпіонату Іспанії між Жироною та Райо Вальєкано український вінгер відзначився асистом на 57-й хвилині, допомігши своїй команді створити гольовий момент та скоротити відставання у рахунку.

Українець отримав м’яч майже в центрі поля, впевнено пройшов із ним до штрафного майданчика, знайшов вільний простір між захисниками суперника та віддав точну передачу на Року, який в один дотик замкнув її результативним ударом.

До слова, у цьому матчі на заміну вийшов і другий українець – Владислав Крапивцов, оскільки Гасссаніга отримав червону картку ще перед перервою.

