Циганков, Вербіч та Бущан взяли участь у автограф-сесії для вболівальників Динамо / Фото ФК Динамо

Гравці Динамо потішили своїх вболівальників на зустрічі перед матчем Ліги Європи проти ФК Яблонец.

Вже задовго до початку автограф-сесії біля магазину одного з брендів спортивного одягу зібралося багато вболівальників, які чекали на зустріч із кумирами.

Циганков зізнався, що йому пропонували грати за збірну Ізраїлю

Беньямін Вербич, Віктор Циганков та Георгій Бущан представляли київський клуб в цей вечір. Окрім автографів та селфі прихильники "біло-синіх" мали можливість задати питання футбольним зіркам. Автори найкращих питань були винагороджені подарунками.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Яблонец запланований на 13 грудня, початок о 19:55. Попередньо, матч повинен відбутися на домашній арені Динамо НСК Олімпійський.