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Циганков, Вербіч та Бущан взяли участь у автограф-сесії для вболівальників Динамо

13:51 251 Читать на русском
Циганков, Вербіч та Бущан взяли участь у автограф-сесії для вболівальників Динамо
Циганков, Вербіч та Бущан взяли участь у автограф-сесії для вболівальників Динамо / Фото ФК Динамо

Гравці Динамо потішили своїх вболівальників на зустрічі перед матчем Ліги Європи проти ФК Яблонец.

Вже задовго до початку автограф-сесії біля магазину одного з брендів спортивного одягу зібралося багато вболівальників, які чекали на зустріч із кумирами.

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Беньямін Вербич, Віктор Циганков та Георгій Бущан представляли київський клуб в цей вечір. Окрім автографів та селфі прихильники "біло-синіх" мали можливість задати питання футбольним зіркам. Автори найкращих питань були винагороджені подарунками.

Нагадаємо, поєдинок 6-го туру групового етапу Ліги Європи Динамо – Яблонец запланований на 13 грудня, початок о 19:55. Попередньо, матч повинен відбутися на домашній арені Динамо НСК Олімпійський.

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
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Яблонец
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Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч Динамо - Яблонец Георгій Бущан Георгій Бущан Віктор Циганков Віктор Циганков
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