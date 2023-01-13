Циганков в пріоритетному списку інтересів європейського клубу – є умова для трансферу від Динамо
22:20 - Читать на русском
Півзахисник Динамо Віктор Циганков має чимало варіантів для продовження кар'єри.
Циганков перебуває на першому місці в списку інтересів ПСВ, стверджує Soccernews.nl з посиланням на Eindhovens Dagblad.
Циганков зацікавив двох представників АПЛ – влітку вони полювали на Мудрика та Маліновського
При цьому не повідомляється, чи готується ПСВ до офіційної пропозиції. Зазначається, що Динамо має намір включити в угоду відсоток від наступного продажу Циганкова.
Зауважимо, що Циганков провів за Динамо 23 поєдинки в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 6 асистами. Він одягає біло-синю футболку першої команди з 2016 року.
Час додому: Динамо повинне повернути двох своїх екс-гравців – чому це необхідно?
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter