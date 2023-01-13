Циганков перебуває на першому місці в списку інтересів ПСВ, стверджує Soccernews.nl з посиланням на Eindhovens Dagblad.

Циганков зацікавив двох представників АПЛ – влітку вони полювали на Мудрика та Маліновського

При цьому не повідомляється, чи готується ПСВ до офіційної пропозиції. Зазначається, що Динамо має намір включити в угоду відсоток від наступного продажу Циганкова.

Зауважимо, що Циганков провів за Динамо 23 поєдинки в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 6 асистами. Він одягає біло-синю футболку першої команди з 2016 року.

Час додому: Динамо повинне повернути двох своїх екс-гравців – чому це необхідно?