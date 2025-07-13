Як повідомлялось раніше, вінгер Жирони Віктор Циганков може вже найближчим часом покинути каталонський клуб. У боротьбу за українця вступили одразу три представники АПЛ.

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За інформацією El Nacional, предметний інтерес до 27-річного півзахисника виявляють Евертон, Сандерленд і Крістал Пелас. Зазначається, що представники цих клубів вже контактували зі спортивним директором Жирони Кіке Карселем щодо трансферу українця. Раніше була інформація, що каталонці згодні відпустити Віктора за 20 млн євро.

Нагадаємо, Циганков перейшов у Жирону з Динамо в січні 2023 року за 5 млн євро, підписавши контракт до літа 2027 року. Минулого сезону провів за команду Мічела Санчеса 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 5 асистів. Transfermarkt оцінює його у 18 млн євро.

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