Лише один українець зміг потрапити до сотні найкоштовніших гравців євротурніру.

Українські команди потроху завершують підготовку до відновлення сезону – вже наступної суботи, 13 лютого, в українській Прем'єр-лізі стартує 14-й тур. А 18-го лютого для українських представників розпочнеться і єврокубкова весна: Динамо прийматиме бельгійський Брюгге, а Шахтар на виїзді зустрінеться з Маккабі Тель-Авів.

Циганков очолив список найдорожчих українських гравців за версією Transfermarkt

Клуби вже відправили в УЄФА свої офіційні заявки на плей-офф Ліги Європи, а видання Transfermarkt опублікувало рейтинг найдорожчих футболістів другого за силою євротурніру.

У топ-100 реєстру потрапив лише один представник українських клубів – півзахисник Динамо Віктор Циганков. З цінником у 24 млн євро він ділить 93-96 сходинки. А ось в рейтингу найдорожчих правих атакувальних вінгерів плей-офф Ліги Європи українець замикає першу десятку.

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