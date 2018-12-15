Циганков увійшов у топ-3 найкращих молодих гравців групового етапу Ліги Європи, – Whoscored

Півзахисник Динамо Віктор Циганков продовжує підкорювати Лігу Європи.

Авторитетний портал Whoscored склав рейтинг найкращих гравців групового етапу Ліги Європи у віці до 23-х років.

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Середня оцінка за матч в українця становить 7,68. За цим показником він поступається лише форварду Челсі Каллуму Хадсон-Одої (7,7) і хавбеку Бетіса Джованні Ло Чельсо (7,84).

Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону Динамо посіло першу сходинку в групі Ліги Європи та друге місце в таблиці УПЛ.

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