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Циганков увійшов у топ-3 найкращих молодих гравців групового етапу Ліги Європи, – Whoscored

14:42 436 Читать на русском
Циганков увійшов у топ-3 найкращих молодих гравців групового етапу Ліги Європи, – Whoscored
Віктор Циганков / Фото ФК Динамо

Півзахисник Динамо Віктор Циганков продовжує підкорювати Лігу Європи.

Авторитетний портал Whoscored склав рейтинг найкращих гравців групового етапу Ліги Європи у віці до 23-х років.

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Середня оцінка за матч в українця становить 7,68. За цим показником він поступається лише форварду Челсі Каллуму Хадсон-Одої (7,7) і хавбеку Бетіса Джованні Ло Чельсо (7,84).

Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону Динамо посіло першу сходинку в групі Ліги Європи та друге місце в таблиці УПЛ.

Циганков увійшов до 20-ки найкращих бомбардирів Динамо – він обійшов Мораєса та Алієва

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Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков Ліга Європи Джованні Ло Чельсо Джованні Ло Чельсо Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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