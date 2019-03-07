toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга Європи
ПСЖ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЧЕЛСІ - ДИНАМО ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ПОРТУ - РОМА

Циганков увійшов у топ-10 найдорожчих молодих хавбеків 1/8 фіналу Ліги Європи

10:13 843 Читать на русском
Циганков увійшов у топ-10 найдорожчих молодих хавбеків 1/8 фіналу Ліги Європи
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Портал Transfermarkt склав рейтинг 10 найдорожчих півзахисників 1/8 фіналу Ліги Європи віком до 23 років. У списку вінгер Динамо Віктор Циганков.

Віктор Циганков став одним з 10 найдорожчих молодих півзахисників 1/8 фіналу Ліги Європи за версією німецького порталу Transfermarkt. Очолив рейтинг хавбек Валенсії Карлос Солер.

Челсі – Динамо: анонс матчу Ліги Європи

1. Карлос Солер (Валенсія) – 35 млн євро

2. Фабіан Руїс (Наполі) – 32

3. Алекс Івобі (Арсенал) – 25

4. Желсон Фернандеш (Бенфіка) – 20

5. Маттео Гендузі (Арсенал) – 20

6. Амаду Діавара (Наполі) – 16

7. Ксавер Шлагер (Зальцбург) – 15

8. Віктор Циганков (Динамо) – 10

9. Ханнес Вольф (Зальцбург) – 10

10. Сантьяго Касерес (Вільяреал) – 10

Теги
Ліга Європи Динамо Динамо Віктор Циганков Віктор Циганков
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
28
хв
Челсі
22:00
Динамо
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук