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Циганков: Усі свої голи поміняв би на один із трофеїв

08:49 171 Читать на русском
Циганков: Усі свої голи поміняв би на один із трофеїв
Віктор Циганков / ФК Динамо Київ

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков підсумував сезон 2018/19.

"Для мене найголовніше, щоб перемагала команда, а в нинішньому сезоні Динамо залишилося без трофеїв. І це єдине, що серйозно засмучує. Те, що я забиваю, це добре, але всі свої голи я з радістю проміняв би на один із трофеїв.

Циганков став найкращим в УПЛ за системою гол+пас в сезоні 2018/19

Багато провідних гравців вилітали, ви бачили, що з початку року ми фактично грали без нападників. Але у такому клубі, як Динамо, від відсутності того чи іншого футболіста малюнок гри не має мінятися.

Думаю, у клубі зроблять правильні висновки, керівництво попрацює під час трансферного вікна, талановита молодь підтягується, зокрема, ті хлопці, які зараз виступають на чемпіонаті світу, й наступного сезону ми будемо серйозною бойовою одиницею", – цитує Циганкова офіційний сайт Динамо.

Олександрія – Динамо: кияни у меншості перемогли суперника завдяки генію Циганкова, видовищна крапка УПЛ сезону 2018/19

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