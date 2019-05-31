Циганков: Усі свої голи поміняв би на один із трофеїв

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков підсумував сезон 2018/19.

"Для мене найголовніше, щоб перемагала команда, а в нинішньому сезоні Динамо залишилося без трофеїв. І це єдине, що серйозно засмучує. Те, що я забиваю, це добре, але всі свої голи я з радістю проміняв би на один із трофеїв.

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Багато провідних гравців вилітали, ви бачили, що з початку року ми фактично грали без нападників. Але у такому клубі, як Динамо, від відсутності того чи іншого футболіста малюнок гри не має мінятися.

Думаю, у клубі зроблять правильні висновки, керівництво попрацює під час трансферного вікна, талановита молодь підтягується, зокрема, ті хлопці, які зараз виступають на чемпіонаті світу, й наступного сезону ми будемо серйозною бойовою одиницею", – цитує Циганкова офіційний сайт Динамо.

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