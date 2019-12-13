Циганков уник травми та готуватиметься до останнього матчу року

Півзахисник київського Динамо Віктор Циганков не зазнав серйозних ушкоджень у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи проти швейцарського Лугано (1:1).

Один із лідерів "біло-синіх" уник травми, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Циганков під час матчу проти Лугано зазнав кількох болючих ударів по ногах. Зокрема, в одному з епізодів суперник зіграв настільки жорстко, що у півзахисника утворилося велике розсічення під захисним щитком. Але старший лікар команди Леонід Миронов запевнив, що з віце-капітаном усе гаразд, і він без обмежень готуватиметься до завершального матчу року проти чернігівської Десни.

Нагадаємо, що Динамо напередодні не змогло перемогти Лугано та вилетіло з єврокубків. Віктор Циганков забив єдиний м'яч киян у поєдинку на 90+4-й хвилині.

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