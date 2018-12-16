"Циганков у вільний час грає за МФК Миколаїв", – команда Першої ліги тролить вболівальників

МФК Миколаїв все частіше вирізняється своїм почуттям гумору серед усіх українських команд.

МФК Миколаїв продовжує розривати мережу своїми публікаціями у твіттері.

Циганков увійшов у топ-3 найкращих молодих гравців групового етапу Ліги Європи, – Whoscored

Цього разу команда з Першої Ліги опублікувала фото одного із своїх гравців, який зовнішньо дуже схожий на лідера київського Динамо Віктора Циганкова.

"Мало хто знає, але у вільний час Вітя Циганков грає за МФК Миколаїв", – написав миколаївський клуб під фото.

Після 17-ти турів Першої Ліги Миколаїв посідає 9-те місце, маючи в активі 19 очок.