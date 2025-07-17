Забарного продовжують відправляти з Борнмута після того, як українця не було на презентації нової форми команди. Наразі на Іллю є 2 основних претенденти – до боротьби з ПСЖ приєднався Ньюкасл. Цікаво, що лише "сороки" готові заплатити 70 мільйонів євро, а от парижани вже розглядають інші варіанти.

Учасник Ліги чемпіонів хоче Луніна, Циганков має аж три варіанти в АПЛ і вводить Жирону в ступор

Ще одним українцем в Англії може стати Віктор Циганков, якого пов'язують з ненайсильнішими командами АПЛ (Крістал Пелас, Евертон та Саутгемптон). Посприяти цьому може ізраїльський агент Піні Захаві. А Олександра Зінченка вже відверто виганяють з Арсенала – українця не бачать в основі команди, а його зарплатня у розмірі 100 тисяч фунтів на тиждень нібито обтяжує бюджет "канонірів". Про все це і не тільки дивіться у новому відео на YouTube-каналі "Футбол 24".