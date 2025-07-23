Циганков у основі на фінал Кубка Каталонії: безкоштовна онлайн-трансляція матчу
20:15 - Читати іншою мовою
Півзахисник Жирони Віктор Циганков змагається у фіналі Кубка Каталонії проти Еспаньйола. Стартові склади команд та безкоштовна трансляція доступні у цій новині на "Футбол 24".
Безкоштовну трансляцію матчу Жирона – Еспаньйол на Youtube можна дивитися прямо в цій новині.
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Стартовий склад Жирони: Гассаніга, Аспрілья, Ба, Еррера, Крейчі, Лопес, Мартінес, Руїс, Соліс Ромеро, Стуані, Циганков
Кубок Каталонії - це виставковий матч, який служить передсезонною підготовкою для обох команд перед початком чемпіонату Іспанії.
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