Циганков цікавить мінімум 3 клуби, які спілкуються з Динамо, – ЗМІ

Хавбек Динамо Віктор Циганков є ласим шматком на трансферному ринку. Лідером "біло-синіх" цікавляться щонайменше 3 клуби.

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков своєю грою привернув увагу кількох іноземних клубів. 21-річний віце-капітан киян зацікавив мінімум 3 європейські клуби, які спілкуються з Динамо стосовно трансферу, повідомляє Спортивка.

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При цьому зазначається, що не всі з них представляють топ-чемпіонати. Крім того, вказано, що серед них немає Галатасарая, який, за чутками, теж цікавиться динамівцем.

У чемпіонаті України 2018/19 Циганков забив 18 голів та віддав 11 асистів – це найкращий показник у сезоні. Контракт 21-річного вінгера з Динамо чинний до літа 2023 року.

Нещодавно президент киян Ігор Суркіс заявив, що Циганков повинен ще певний час провести в Динамо, а жодних пропозицій щодо трансферу гравця клуб не отримував.