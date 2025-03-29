Жирона визначилася з гравцями на гру проти Барселони у 29-му турі чемпіонату Іспанії.

"Червоно-білі" мають кадрові проблеми перед грою з "кулес". Браян Хіль, Іван Мартін, Абель Руїс та Міовські не зіграють через травми, а ван де Беек дискваліфікований.

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До заявки на гру Мітчел включив 20 гравців. Українці Віктор Циганков та Владислав Крапивцов також потрапили до списку футболістів, які можуть зіграти в дербі. До слова, у заявці також присутній Оріоль Ромеу.

Річ у тім, що захисник перебуває у Жироні на правах оренди з Барселони. У його контракті є пункт, який забороняє Ромеу грати проти "кулес". Утім, як інформує AS, "червоно-білі" можуть виплатити "блаугранас" 300 тисяч євро і це дозволить захиснику взяти участь у грі. Враховуючи, що у заявці Ромеу присутній, Жирона вирішила скористатися такою можливістю на тлі травм.

Жирона та Барселона зіграють у неділю, 30 березня. Початок матчу о 17:15 за київським часом.

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